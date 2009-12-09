Врач Касьян станет Героем Украины?

В Кировоградской области началась Всеукраинская акция под названием «Помни своих героев!» с целью посмертного присвоения звания «Герой Украины» выдающемуся врачу Николаю Касьяну.

Как передает корреспондент УНИАН, одним из инициаторов акции выступил кировоградский «Союз инициативной молодежи».

«Наши волонтеры собирают подписи среди населения Кировограда, свою поддержку уже высказали около тысячи человек. Досадно, но во многих учебных заведениях и учреждениях, куда мы обращались за поддержкой, нам отказывали. После переговоров с чиновниками создавалось впечатление, что в Украине существует только две проблемы: грипп и выборы, больше ничего их не интересовало», - сообщила председатель «Союза инициативной молодежи» Юлия МАРХЕЛЬ.

По ее словам, инициативу кировоградцев уже поддержала молодежь Херсонской и Николаевской областей. «Фигура Н.Касьяна общенационального масштаба. Такой врач, как он, достоин памяти поколений», - объяснила Ю.МАРХЕЛЬ, почему именно Кировоградская область собирает подписи, а не Полтавская, откуда родом украинский целитель.

Волонтерская группа будет собирать подписи до 20 декабря, после чего обращение передадут в Секретариат Президента.

Справка УНИАН. Н.Касьян проживал в селе Кобеляки Полтавской области, умер в возрасте 75 лет 28 октября этого года. Родоначальник мануальной терапии, народный врач СССР, заслуженный врач Украины. В 1993 году имя Н.Касьяна занесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в течение 1990 года он вправил позвоночные диски 41 тыс. 251 больному, среди них 19 тыс. 359 детей. При жизни Н.Касьяна трижды представляли к присвоению звания «Герой Украины».