Завтра в Украине будет идти небольшой снег, дневная температура снизится до 4° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10 декабря в Украине облачно с прояснениями. В западных областях и в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем; температура ночью - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 1-6° тепла, в Закарпатье и юге Крыма - до 8° тепла.

На остальной территории местами (в северных и большинстве центральных областей повсюду) небольшой снег; температура ночью - 1-6° мороза, на востоке - до 9° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

На дорогах страны, кроме Крыма и Закарпатья, местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° мороза, днем - 0-4° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем - 1-3° мороза.