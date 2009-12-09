В Луганской области закрыли на карантин уже 20 школ

В Луганской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ опять закрыты на карантин уже 20 школ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заведующий эпидотделом областной СЭС Спартак ГАВРИК.

В частности, по его данным, в городе Свердловск не работают 14 школ, в г. Красный Луч - 4, в Сватовском районе – 2 школы. Сегодня решаются вопросы о введении карантина еще в 8 школах Стаханова, сказал С.ГАВРИК, добавив, что такие решения принимаются чрезвычайными противоэпидемическими комиссиями.

С.ГАВРИК сообщил, что в области наблюдается обострение эпидемической ситуации с заболеваемостью ОРВИ, характерное для сезонного повышения. Уровень заболеваемости в целом по области составляет 60,7 на 10 тыс. населения при эпидемическом пороге 53,1.

С начала эпидемии (29 октября) в Луганской области за медицинской помощью обратились 79 тыс. 203 человека.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области по состоянию на 8 декабря в 143 общеобразовательных школах был опять прекращен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Также в семи школах Севастополя закрыли на карантин 19 классов.