Жвачка взорвалась у студента во рту

Трагедией закончился опыт, который в своей квартире в г. Конотопе проводил студент Киевского политехнического института (КПИ). Как сообщает со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД Украины, издание "Багнет", 25-летний "исследователь" погиб в результате взрыва.

В ходе эксперимента, цель которого следствием пока не установлена, молодой человек окунул жевательную резинку в раствор, а затем попытался ее разжевать. Прогремел взрыв, от полученных ранений студент скончался. Состав раствора, в который он погружал жевательную резинку, пока не установлен.

Также не известно, студентом какого именно факультета КПИ являлся погибший. Это учебное заведение является одним из крупнейших технических вузов Украины. В нем изучают самые разные дисциплины - от машиностроения и информатики до военной связи. В институте, в частности, есть инженерно-химический и химико-технологический факультеты.

utro.ru