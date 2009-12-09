Много селена в питании чревато развитием сердечных болезней

Слишком много минерала селена в рационе питания повышает уровень холестерина почти на 10 процентов, обнаружили учёные Университета Уорика. Селен – необходимый питательный элемент с антиоксидантными свойствами, найденный в овощах, мясе и морепродуктах. Однако когда человек начинает потреблять слишком много селена - либо с пищевыми продуктами, либо принимая витаминные добавки, - в организме происходит дисбаланс, имеющий неблагоприятные последствия для здоровья. Английские медики выяснили, что завышенные уровни селена в питании связаны с увеличением концентраций холестерина, который может стать причиной сердечных заболеваний.

Специалисты изучили плазменные концентрации селена в крови среди свыше тысячи человек в возрасте от 19 до 64 лет, а также проанализировали образ жизни участников и рацион их питания. Исследователи установили, что у людей с самыми высокими показателями селена в крови уровни холестерина росли на 8%, а липопротеинов, предрасполагающих к сердечному приступу, - на 10%. Врачи отмечают, что в последнее время люди стали принимать больше селена в виде витаминов из-за его предположительных антираковых свойств. Однако медики предупреждают, что, в стремлении защититься от рака, при чрезмерном потреблении селена можно пострадать от сердечных болезней.

ami-tass.ru