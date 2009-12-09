В Житомирской области семья отравилась угарным газом.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, трагедия произошла вчера в селе Троянов Житомирского района.

"Трое людей, из которых двое детей, попали в больницу", - сказал С.УЛАНОВ, добавив, что двое мальчишек (2007 и 2000 гг. рождения) находятся в реанимации в тяжелом состоянии в областной детской больнице. 35-летнюю женщину доставили в терапевтическое отделение Житомирской районной больницы.

Причиной отравления людей стало нарушение эксплуатации правил печного отопления.