Чем больше родинок, тем дольше проживешь

По количеству невусов можно определить, как долго человек будет молодым.

Ученые из лондонского университета Кингз-колледж, которые обследовали 1800 близнецов, а вернее, подсчитали все их родинки на теле, пришли к удивительному открытию.

"Результаты наших исследований просто поразительны. Впервые было доказано, что люди с большим количеством родинок хоть и подвергаются серьезному риску развития рака, с другой стороны, и прожить могут дольше, - сообщается в пресс-релизе университета. - Оказалось, чем больше у человека родинок, тем больше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения".

В ходе изучения добровольцев ученые попытались проследить зависимость участков ДНК, отвечающих за старение человека, от количества родинок на теле, сообщает sbio.info. Они обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров - концевых участков генов, которые как раз и являются индикаторами старения сердца, мускулов, костей и артерий человека (когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться и погибает).

Сравнив количество родинок и длину теломеров близнецов, ученые вычислили, что разница в биологическом возрасте обладателей 100 родинок и тех, у кого их не больше 25-ти, составляет 6-7 лет. Эти выводы тем более удивительны, что до сих пор считалось: большое количество родинок повышает риск развития меланомы и приводит к тяжелой форме рака кожи.

Кстати, в среднем на теле человека можно насчитать до 30 родимых пятен, но иногда их количество достигает 400. Как правило, большинство этих темных пятнышек появляются в детстве, а с возрастом могут исчезнуть.

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