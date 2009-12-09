Физические нагрузки делают мальчиков успешнее

Масштабное исследование среди шведских мужчин показало, что те из них, кто в детстве занимался спортом, оказались сообразительнее и успешнее своих усидчивых сверстников.

Исследователи из института медицины Гётеборгского университета выявили прямую зависимость между крепкими мускулами и будущим социально-экономическим статусом, сообщает агентство Reuters.

"Мальчики в возрасте от 15 до 18 лет, которые выбирают кардионагрузки, впоследствии показывают лучшее развитие умственных способностей, чем их менее выносливые товарищи", - говорит доктор Георг Кун.

Значит, занятия физкультурой в школе не мешают ребенку, а наоборот могут повысить его успеваемость.

Однако ученые не дают четкого ответа, что все-таки является причиной, а что следствием. Хороший показатель IQ определяется активностью, или "знайки" от природы более подвижны?

"Мы не можем подтвердить, что фитнес сам по себе улучшает познавательные функции, а поход в тренажерный зал сделает вас умнее. Но для нормального развития когнитивных функций регулярные кардионагрузки необходимы", - пояснил Кун.

В анкетировании приняли участие 1,2 миллиона шведов 1950 - 1976 года рождения, которые уже прошли обязательную военную службу.

В исследовании учитывалось наличие братьев у респондента, его генетическая история, успеваемость, занятость, а также личные достижения.

Кстати, результаты исследования можно с тем же успехом применить к девочкам, так как кардионагрузки оказывают на них столь же положительное влияние.

Напомним, недавно в США исследовали склонность к заболеванию остеоартритом среди людей от 45 до 55 лет, занимающихся физкультурой. И хотя нагрузки повышают вероятность травмировать суставы, польза от занятий спортом не подлежит сомнению, утверждают ученые.

korrespondent.net