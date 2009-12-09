Игрушки из Европы - опасны для детей

Немецкие эксперты встревожены: детские игрушки, которые продают в торговых сетях, содержат опасные для здоровья вещества. Политики требуют внедрить в ЕС более жесткие требования к безопасности этих товаров.

Даже нормы безопасности для автопокрышек в ЕС являются жестче, чем для детских игрушек, заявил спикер немецкого института оценки рисков Юрген ТИР-КУНДКЕ. Действующая директива ЕС позволяет содержание в сотни раз высшей концентрации полициклических ароматических углеводородов в игрушках, чем в автомобильных шинах, объясняет Ю.ТИР-КУНДКЕ.

В то же время, по его словам, без этих веществ в игрушках можно вообще обойтись. Однако, тогда их производство будет стоить дороже. Эксперты требуют от Брюсселя внедрить для детских игрушек такие же нормы безопасности, как и для продуктов питания.

Вредные вещества, которые содержатся в игрушках, могут вызывать рак у детей, а также проблемы репродуктивной системы в будущем. Статистика свидетельствует, что количество онкологических заболеваний среди детей в настоящее время непрестанно растет. Это еще один аргумент в интересах защиты малышей от лишних рисков.

Немецкий министр по вопросам защиты прав потребителей Ильзе АЙГНЕР требует внести изменения в директиву ЕС относительно игрушек. Пока потребителям советуют не покупать игрушки, которые не имеют отметки о проверке на содержание опасных веществ. Также не стоит покупать игрушки, на которых не указано, кто производитель. Еще одним опасным сигналом должен быть резкий неприятный запах от пластмассовой или резиновой игрушки. От приобретения таких подозрительных товаров для детей стоит воздержаться, советуют специалисты.

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