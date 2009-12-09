Двойная стерилизация не помешала британке родить сына

По словам 43-летней Дебби Эймос из Колчестера, после свадьбы ей не удавалось забеременеть, и врачи прописали ей в возрасте 19 лет препарат для стимуляции яичников. Лечение оказалось эффективным, и вскоре она родила дочь, а через несколько лет – сына.

После этого Эймос с мужем Мелвином решили не заводить больше детей. Для этого, по мнению врачей, было достаточно прекратить прием препарата, что она и сделала. Однако через четыре года она забеременела вновь и родила дочь.

Не желая беременеть снова, она обратилась в Колчестерскую больницу общего профиля, где ей с целью стерилизации провели каутеризацию (прижигание) маточных труб, а затем дополнительно наложили на них клипсы.

Через 13 лет после двойной операции, в июле 2009 года Эймос почувствовала дискомфорт в животе и обратилась к врачу. Обследование показало, что она находится на 23-ей неделе беременности.

На прошлой неделе женщина родила сына Коннора, который оказался на три года младше своего племянника и на десять месяцев младше своей племянницы - внуков Эймос.

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