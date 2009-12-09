Жареная пища опасна для здоровья женщин

По мнению гарвардских ученых, очень вредные последствия для здоровья женщин имеет жареная пища.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 87 тысяч женщин. По мнению диетологов, в жареных продуктах содержится большое количество трансжиров, которые могут стать причиной остановки сердца у женщин, имеющих предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или у которых диагностированы болезни сердца.

Также прослеживалась тенденция возникновения у испытуемых, предпочитающих жареную пищу, атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах и увеличения уровня плохого холестерина в крови, заметили исследователи.

Ученые пришли к выводу, что женщинам необходимо обратить внимание на количество потребляемой пищи в жареном виде и, по возможности, ограничить себя от такой еды.

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