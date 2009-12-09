Изменение климата негативно сказывается на психике людей
Повысятся случаи самоубийства
Изменение климата планеты будет обладать рядом серьёзных негативных последствий на психическое здоровье населения Земли, считают специалисты Института психиатрии при Королевском колледже Лондона /Великобритания/. По оценкам, такой эффект в недалёком будущем ухудшит общее бремя психических расстройств во всём мире. Согласно прогнозам, из-за стихийных бедствий, включая наводнения, засухи и перемену циклонов, возрастут случаи пост-травматического стрессового синдрома, депрессии и соматоформных расстройств, возникающих на фоне сильного стресса. В связи с природными катаклизмами возрастут потребности уязвимых пациентов с уже диагностированными болезнями психики - в этой группе ожидается увеличение показателей смертности, особенно из-за потепления климата. По причине высокой температуры воздуха повысятся случаи самоубийства и злоупотребление психотропными веществами, чреватыми смертельным исходом, предсказывают психологи.
В связи с вспышками инфекционных заболеваний возрастёт и распространённость психологического стресса и синдрома чрезмерного беспокойства, говорят исследователи. Частота наводнений и изменений береговых линий суши приведёт к предположительной массовой и вынужденной миграции населения, которая определённо отрицательно скажется на психике пострадавших. Частично полезная для техногенного мира урбанизация, растущая стремительными темпами в последнее время, опасна развитием шизофрении у здоровых людей в развитых странах, полагают эксперты. Экономические трудности, которые возрастут с ухудшением климатических проблем, сократят медицинские услуги по лечению психиатрических болезней во многих странах с низким и средним уровнем дохода. Осведомлённость о вызванном человеческой деятельностью ухудшении экологии уже сейчас сама по себе оказывает негативное воздействие на психологическое благополучие каждого из нас, заключают учёные.