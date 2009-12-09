Изменение климата негативно сказывается на психике людей

Изменение климата планеты будет обладать рядом серьёзных негативных последствий на психическое здоровье населения Земли, считают специалисты Института психиатрии при Королевском колледже Лондона /Великобритания/. По оценкам, такой эффект в недалёком будущем ухудшит общее бремя психических расстройств во всём мире. Согласно прогнозам, из-за стихийных бедствий, включая наводнения, засухи и перемену циклонов, возрастут случаи пост-травматического стрессового синдрома, депрессии и соматоформных расстройств, возникающих на фоне сильного стресса. В связи с природными катаклизмами возрастут потребности уязвимых пациентов с уже диагностированными болезнями психики - в этой группе ожидается увеличение показателей смертности, особенно из-за потепления климата. По причине высокой температуры воздуха повысятся случаи самоубийства и злоупотребление психотропными веществами, чреватыми смертельным исходом, предсказывают психологи.

В связи с вспышками инфекционных заболеваний возрастёт и распространённость психологического стресса и синдрома чрезмерного беспокойства, говорят исследователи. Частота наводнений и изменений береговых линий суши приведёт к предположительной массовой и вынужденной миграции населения, которая определённо отрицательно скажется на психике пострадавших. Частично полезная для техногенного мира урбанизация, растущая стремительными темпами в последнее время, опасна развитием шизофрении у здоровых людей в развитых странах, полагают эксперты. Экономические трудности, которые возрастут с ухудшением климатических проблем, сократят медицинские услуги по лечению психиатрических болезней во многих странах с низким и средним уровнем дохода. Осведомлённость о вызванном человеческой деятельностью ухудшении экологии уже сейчас сама по себе оказывает негативное воздействие на психологическое благополучие каждого из нас, заключают учёные.

ami-tass.ru