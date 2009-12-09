В 5 областях Украины превышен эпидемический порог по гриппу

В пяти областях Украины до сих пор остается превышенным эпидемический порог в связи с гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в частности, сложная ситуация в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской и Сумской областях.

В целом в Украине с начала эпидемии на грипп и ОРВИ заболели по состоянию на 8 декабря 2 млн. 187 тыс. 836 чел., за последние сутки 84 тыс. 294 лица.

Умерли от гриппа, ГРВИ и их осложнений (пневмонии и пр.) - 472 человека, за последние сутки – три человека: 2 – в Донецкой области, один человек – в Днепропетровской.

Госпитализированы с начала эпидемии 132 тыс. 178 украинцев, за последние сутки - 3 тыс. 327.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 143 общеобразовательных школах был снова прекращен учебный процесс из-за увеличения заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Также в семи школах Севастополя закрыли на карантин 19 классов.