Донеччина: в 143 школах приостановлена учеба

В Донецкой области на сегодняшний день в 143 общеобразовательных школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Согласно сообщению, в связи с отсутствием на занятиях по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ от 25 до 76% учеников на 8 декабря временно приостановлен учебный процесс: в 72-х школах города Мариуполя, 27-ми школах Амвросиевского района, в 5-ти школах города Макеевки, в 11-ти школах города Дзержинска, в 6-ти школах Краснолиманского района, в 4-х школах города Новогродовки, в 2-х школах Великоновоселковского района, в 4-х школах Волновахского района, в 7-ми школах города Дебальцево, по одной школе в городах Донецке, Краматорске и в Красноармейском, Новоазовском и Марьинском районах.

Кроме того, частично закрыты школы (закрыты отдельные классы) для посещения учеников в городах Артемовске, Енакиево, Славянске, а также в районах: Тельмановском, и Першотравневом.