Чем полезна талая вода?

Почему талая вода отличается от обычной и имеет особые свойства? Выяснили это российские учёные: они провели опыты, а заодно сделали уникальные фотографии структуры воды.

Не такая, как все

— Биологическая активность талой воды действительно уникальна, — рассказывает Александр Смирнов, профессор Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА). — Доказано, что она значительно повышает всхожесть и продуктивность растений. В экспериментах с животными установлено: если молодняк поить талой водой, то повышается устойчивость к заболеваниям, организм развивается быстрее. Даже простейшие в такой воде растут и делятся максимально быстро. Талая вода и на человека действует благотворно: нормализует содержание лейкоцитов в крови, повышает иммунитет. Она обладает необычными свойствами: её плотность, электропроводность, вязкость и другие показатели отличаются от обычной воды.

Почему? До сих пор наука точно не могла ответить на этот вопрос. Чтобы найти причины уникальных свойств талой воды, в МИРЭА и начали ряд исследований.

Целебная — и снова обычная

Для опытов использовалась дистиллированная вода, очищенная особым способом и замороженная. В итоге удалось установить, что после полного плавления льда «талая вода» начинает испускать акустические импульсы, которые возникают в процессе изменения её состояния. Как объясняют учёные, кристаллическая структура льда быстро разрушается, и вода принимает переходное («метастабильное») состояние — которое держится примерно 17 часов, — а затем становится обычной. И именно в эти 17 часов талая вода проявляет свою активность — лечебные и стимулирующие свойства. Умываться такой водой полезно для кожи, её можно пить, поливать ею цветы.

— Более того, нам удалось обнаружить, что талая вода меняет свою структуру (см. фото), — продолжает Александр Смирнов. — В ней появляются так называемые надмолекулярные образования очень маленьких размеров. Этим и объясняется то, что талая вода ускоряет все биологические процессы в живых организмах: мелкие структурные образования быстрее и с меньшими затратами энергии проникают в клетки. Этому способствует и пониженная вязкость талой воды. Вероятно, это свойство и является одним из факторов целебной силы природных минеральных вод, с ним же связано применение талой воды в нетрадиционной медицине для лечения некоторых болезней. Ведь известно, что белки и энзимы, а также гормоны, клеточные мембраны функционируют более эффективно в растворах с пониженной вязкостью.

Кстати, опыты опровергли мнение о том, что уникальные свойства воде дают микрокристаллики льда, которые остаются после таяния. На самом деле они существуют в воде всего несколько долей секунды и совсем не определяют целебные свойства. Как уже говорилось, в процессе таяния меняется надмолекулярная структура воды, появляются новые структурные образования — этим и объясняется её биологическая активность.

Ещё один миф — что вода обладает памятью. Оказалось, что в талой воде концентрация ионов непродолжительное время сохраняется такой, какой она была во льду. Через некоторое время, концентрация ионов принимает своё обычное значение, и вода возвращается в исходное состояние. Поэтому под «памятью» воды следует понимать зависимость её свойств от предыстории и ничего больше.

Перевести воду в активное состояние можно многочисленными приемами: замораживанием, нагреванием, кипячением, обработкой ультразвуком, воздействием различных полей и т. д., но это всегда будут неустойчивые состояния, сохраняющие свои свойства ограниченное время. По истечении нескольких часов вода вернётся в исходное состояние.

aif.ru