Крымские курорты рассчитывают на туристов из Европы и США

Крымские курорты рассчитывают на увеличение числа туристов из стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма со ссылкой на информацию министра курортов и туризма автономии Андрея СУМЦОВА.

«Проекты технической помощи, работающие в Украине - «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (США), «Немецкое общество технического сотрудничества», Делегация Евросоюза в Украине, - высоко оценили туристский потенциал автономии и вышли с предложениями о сотрудничестве в рамках развития международного туризма. Совместно с ними Министерство курортов и туризма планирует разработать имиджевую политику Крыма, направленную на привлечение туристов из стран Евросоюза и США», сказано в сообщении.

Профильное министерство собирается создать видеоролик об отдыхе в Крыму для трансляции на телеканалах США и стран ЕС.

Помимо этого, планируется провести тренинги с международными экспертами, направленные на повышение качества услуг в гостиничных учреждениях Крыма.

А.СУМЦОВ добавил, что в сезоне-2009 в Крыму у туристов был востребован элитный отдых и малобюджетный. «Средний сегмент рынка - менее всего пользовался спросом», - сказал министр.

От предприятий курортной отрасли за 10 месяцев сбор платежей в бюджеты всех уровней составил 233,9 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму с начала года отдохнули почти 4 млн. 902 тыс. туристов - на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Таковы данные на начало декабря.