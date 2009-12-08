Начинают реализацию программы по обучению детей-сирот плаванию

Международный благотворительный фонд народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА совместно с Фондом поддержки молодежного и олимпийского плавания Дениса СИЛАНТЬЕВА и Яны КЛОЧКОВОЙ подписали Меморандум о сотрудничестве в обучении детей-сирот плаванию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МБФ «Фонд Александра Фельдмана».

В частности, по словам депутата, на первом этапе программы «Обучение плаванию детей-сирот в Украине», реализация которого рассчитана на один год, плаванию будут обучены около тысячи детей-сирот в Харькове. Обучение будет проводиться в бассейнах города.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что чемпионы по плаванию будут учить «деток-инвалидов, детей, лишенных родительской опеки, у кого нет одного или двух родителей и просто детей, желающих научиться плавать».

Также, по его словам, акция не имеет ограничения по времени, и будет охватывать все больше городов и поселков городского типа в Украине. Депутат пояснил, что планируется задействовать существующие бассейны, а также не исключил возможности проведения реконструкции старых бассейнов. «Нам важно забрать детей с улицы, уменьшить влияние на них современной массовой культуры», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В свою очередь, Д.СИЛАНТЬЕВ подчеркнул необходимость популяризации плавания как полезного вида спорта, для чего необходимо облегчить доступ детям и подросткам к спортивной инфраструктуре.