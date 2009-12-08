Кофе снижает риск развития агрессивного рака простаты

Употребление кофе снижает риск развития агрессивной формы рака простаты, сообщает Bloomberg. К такому выводу пришли сотрудники Медицинской школы Гарвардского университета (Harvard Medical School) в США. Отчет об их исследовании был представлен на конференции Американской ассоциации по изучению рака (American Association for Cancer Research).

В исследовании приняли участие около 50 тысяч американцев. В период с 1986 по 2006 год ученые каждые четыре года собирали информацию об уровне потребления кофе участниками исследования.

Проанализировав полученные данные, специалисты выяснили, что у пяти процентов добровольцев, выпивавших шесть и более кружек кофе в день, риск развития тяжелой форма рака предстательной железы был ниже на 60 процентов по сравнению с теми, кто не употреблял кофе.

Исследователи также установили, что риск развития агрессивной формы рака простаты снижался на 20 процентов для тех, кто употреблял 1-3 кружки кофе ежедневно, и на 25 процентов для мужчин, употреблявших 4-5 кружек напитка.

Ученым пока не удалось выяснить, какое именно содержащееся в кофе вещество обуславливает обнаруженную зависимость. По их мнению, это не кофеин, так как аналогичные результаты были выявлены среди тех, кто употреблял кофе, не содержащий кофеина.

Предыдущие исследования не показали наличия взаимосвязи между употреблением кофе и развитием рака простаты. Специалисты Гарвардского университета считают, что неожиданные результаты были получены благодаря изучению агрессивной формы заболевания, так как для ранней стадии рака аналогичную взаимосвязь выявить не удалось.

По словам старшего специалиста исследовательской группы Кэтрин Вилсон (Kathryn Wilson), кофе повышает уровень инсулина в крови, а также чувствительность клеток к этому гормону. Вилсон отметила, что повышенный уровень инсулина также связан с увеличением риска развития рака простаты.

medportal.ru