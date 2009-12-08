Откажитесь от мяса - проживёте на 25 лет дольше

Ключом к долголетию, как обнаружили британские ученые, может стать отказ от употребления мяса и рыбы. Строгая вегетарианская диета, благодаря пониженному содержанию протеинов и калорий, замедляет процессы старения и значительно увеличивает шансы дожить минимум до 100 лет.

Ученые признавали ранее, что сверхнизкокалорийная диета, на уровне примерно 60% от рекомендуемой нормы, оказывает значительное положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни организма. В Великобритании до 100 лет доживает каждый, кто питается по экстремальной диете на грани недоедания, свидетельствуют данные специалистов. Эксперименты на животных, в том числе обезьянах, показали, что если есть на 30% меньше, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний падает на 30% и прожить можно почти на треть дольше. Новой находкой британских исследователей стало то, что совсем не обязательно есть меньше. Следует просто сократить поступление в организм некоторых веществ, в частности протеина. Этого можно достичь, исключив из своего рациона мясо, рыбу и некоторые виды орехов, при этом объем съедаемой пищи изменять не надо.

Серия опытов на плодовых мушках показала также, что на продолжительность жизни влияет изменение в диете состава аминокислот. Наибольшее воздействие на долголетие оказывает метионин. Эта аминокислота играет важную роль процессе формирования всех протеинов. И тем, и тем естественным образом изобилуют рыба и все виды мяса, а также, к примеру, семечки кунжута и бразильский орех. Несмотря на то, что геном человека сложнее чем у дрозофилы в 4 раза, множество генов с основными биологическими функциями у них общее. Выводы британских ученых подтвердились и после экспериментов на мышах.

Впрочем, подчеркивает доктор Мэтью Пайпер из Юниверсити-Колледжа Лондонского университета, "все не настолько просто, чтобы сказать "ешьте больше орехов" или "ешьте меньше орехов" и проживете дольше - речь идет о том, чтобы добиться правильного баланса протеинов". Он подчеркнул, что особое внимание в свете нового открытия должно быть уделено высокопротеиновым диетам спортсменов и бодибилдеров.

ami-tass.ru