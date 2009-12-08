7 стран-членов ЕС готовы снизить выбросы СО2 в атмосферу на 30%

Польша считает, что Европейский Союз не может брать на себя повышенные обязательства по уменьшению выбросов СО2 в атмосферу на Копенгагенской конференции ООН по противодействию климатическим изменениям без проведения детальной оценки.

Как сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”, об этом заявил 7 декабря министр по вопросам европейских дел Польши Миколай ДОВГИЛЕВИЧ.

“Цель уменьшить выбросы более чем на 20% не может быть решена Евросоюзом только на политическом уровне в Копенгагене, но должна базироваться на оценке последствий, которая должна быть представлена Еврокомиссией Европейскому Совету в марте”, - заявил министр.

Он отметил, что такая оценка должна быть сделана в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС в декабре 2008 года Еврокомиссии, относительно оценки возможных последствий для ЕС снижения выбросов СО2 в атмосферу на 30%.

При этом М.ДОВГИЛЕВИЧ выразил надежду, что в таком случае новое глобальное соглашение об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу может быть заключено на следующей конференции ООН в Мехико в декабре 2010 года.

Вместе с тем, Великобритания и Дания, представляющие группу из 7 стран - членов ЕС, в которую входят также Швеция, Франция, Финляндия, Германия и Испания, считают возможным уже сейчас заявить о готовности уменьшение выбросов СО2 в атмосферу на 30% по сравнению с 1990 годом.

“Мы подтверждаем, что мы пообещали и будем готовы идти к 30-процентному снижению”, - заявил министр иностранных дел Дании Пер Штиг МУЛЛЕР.

В то же время, министры Дании и Великобритании отметили, что эта готовность не означает, что ЕС будет брать на себя такие обязательства в одностороннем порядке без соответствующих амбициозных обязательств со стороны других крупнейших экономик мира.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Копенгагене началась 15-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям. Для участия в конференции прибыли 15 тысяч делегатов из 192 стран.