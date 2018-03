Одиночество может привести к раку

Одиночество может вызывать более интенсивное распространение раковых опухолей по организму и приводить к образованию более опасных форм опухолей, уверены авторы исследования на крысах, опубликованного в новом выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своем эксперименте группа ученых под руководством Марты МакКлинток (Martha McClintock) из университета Чикаго использовала серых крыс, не только схожих с человеком во многих молекулярных процессах, обеспечивающих работу организма, но и ведущих определенный социальный образ жизни, подобно людям. Этот вид крыс обладает и генетической предрасположенностью к развитию рака.

Исследователи в ходе работы помещали крыс в группы по пять самок или же наблюдали за их развитием, пока они жили в полной изоляции от собратьев. Авторам статьи удалось показать, что риск возникновения опухолей молочных желез крыс, живущих в одиночестве, вырос по сравнению с теми, кто жил в группах, в 84 раза, при этом увеличилась и злокачественность этих опухолей.

Наблюдения за крысами показали, что жизнь в одиночестве нарушает выработку и чувствительность организма животных к некоторым гормонам, а сами животные проявляют признаки хронического беспокойства и тревожного поведения.

Именно хронический стресс, вызванный одиночеством, по мнению ученых, является главной причиной резко возрастающего риска раковых заболеваний крыс. Эта же группа ученых в свое время доказала, что стрессовые условия, вызванные другими причинами, также провоцируют ускоренное развитие рака и преждевременную смерть животных.

Теперь же ученые доказали, что вызвать такой стресс может социальная отчужденность и изоляция. Эти результаты, по мнению ученых, показывают, что влияние отчуждения от общества на здоровье людей также должно быть дополнительно изучено. Особенно это касается людей, страдающих умственными расстройствами, а потому часто оказывающимися на обочине социальной жизни.

"Взаимосвязь между окружением, эмоциональным состоянием и здоровьем вызывает все больший интерес у ученых, и наше исследование как раз и показывает, как социальные взаимоотношения могут сказаться на физическом здоровье", - сказал ведущий автор исследования Гретчен Эрмес (Gretchen Hermes), сотрудник отделения психиатрии при Йельском университете.

"Эти же результаты могут отчасти объяснить наблюдающуюся в среднем меньшую продолжительность жизни людей с умственными отклонениями, слабо вовлеченных в социальные взаимоотношения", - добавил ученый.

РИА Новости