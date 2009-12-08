Свиной грипп «накрыл» Латвию

В Латвии на прошлой неделе (с 30 ноября по 6 декабря 2009 г.) заболеваемость высокопатогенным гриппом A (H1N1) достигла 537 случаев на 100 тысяч жителей, что превышает эпидемический порог в пять раз, сообщили местные СМИ. В то же время заболеваемость другими инфекциями дыхательных путей и пневмонией возросла на 21% и 67% соответственно. Самый высокий уровень заболеваемости гриппом A (H1N1) наблюдается в Резекне - 1 тысяч 497 заболевших, а также в Елгаве - 1 тыс. 437 заболевших. В Даугавпилсе новым гриппом заболели 997 человек. За время эпидемии в Латвии от гриппа A (H1N1) умерли 14 человек.

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