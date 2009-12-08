В лесах под Киевом расставят платные туалеты

В Киеве в рамках организации буферных парков в пригородных лесах построят разнообразные спортивные площадки, торговые точки и парковочные площадки.

Как пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№ 171 (3617) от 8 декабря), по словам главы Постоянной земельной комиссии Киевсовета Алексея ЕВЛАХА, согласно решению Киевсовета, на базе пригородных лесов можно создать 5-7 буферных зеленых зон. По информации А.ЕВЛАХА, их упорядочат и приспособят для пикников, прогулок, спорта и других видов отдыха.

“Отдельными проектами займутся частные предприниматели, но главным образом все будут создавать за бюджетные средства”, - отметил глава земельной комиссии Киевсовета.

По его словам, от буферных парков городской бюджет будет получать дополнительные поступления. В частности, предусматривается, что там за 15-25 грн. будут сдавать напрокат мангалы, установят платные туалеты, киоски по продаже еды и разных мелочей для пикников.

Кроме того, по информации А.ЕВЛАХА, в этих местах планируют обустроить теннисные корты, футбольные поля, площадки для волейбола, велосипедные дорожки и теренкуры для лечебных пеших прогулок. Все это будет бесплатным. В то же время мячи, ракетки или велосипеды можно будет взять напрокат.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет своим решениям поручил коммунальному объединению «Киевзеленстрой» провести работы по созданию буферных парков в столице

Проект решения был предложен для рассмотрения депутатом Блока Черновецкого Сергеем КРЫМЧАКОМ на слушаниях в Киевсовете, которые начались 26 ноября. Этот проект был внесен в повестку дня с голоса в 2.40 ночи 27 ноября.

Положение о создании и содержании буферных парков Киевсовет утвердил 9 марта 2006 г. Это решение было принято с целью увеличения площадей зеленых насаждений общего пользования, расширения рекреационных возможностей, отмечается в соответствующем документе Киевсовета. Определено, что финансирование создания и содержание буферных парков будет проходить за счет средств городского и районных бюджетов, а также с привлечением средств инвесторов. В соответствии с Программой комплексного развития зеленой зоны столицы, предусмотрено создание буферных парков на лесных территориях, прилегающих к жилым массивам Лесной, Воскресенка, Беличи, Виноградарь, Минский и др.