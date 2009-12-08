Ученые: обвинения заразны и создают атмосферу страха

Что происходит, когда мы видим, как кого-то обвиняют в проступках, пусть и незаслуженно? Американские ученые выяснили, что в этот момент человек, пытаясь защитить свое "я" от собственных ошибок, легко заражается примером и начинает обвинять других людей.

Если при вас кого-то в чем-то обвиняют, вы, сами не замечая того, становитесь более склонны к обвинениям, даже если их объект совершенно невиновен. Об этом рассказали американские ученые в своем докладе. Они обнаружили, что осуждать других становится легче, если люди видят, как кому-то предъявляют обвинения, независимо от их обоснованности.

"Когда мы наблюдаем, как другие люди защищают свое "эго", мы тоже занимаем оборонительную позицию. Затем мы пытаемся защитить наш собственный образ, обвиняя других в наших ошибках, и получаем в этот момент определенное удовольствие", - рассказывает в пресс-релизе автор и руководитель исследования Натаниэль Фаст, профессор менеджмента из университета Южной Калифорнии, США.

Авторы работы провели серию из четырех экспериментов, целью которых было выяснить, что происходит, когда в присутствии человека кого-то обвиняют. В ходе одного из экспериментов участникам давали прочитать статью из газеты. В одной статье губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подвергается критике за провал дополнительных выборов. В другой Шварценеггер сам сыплет обвинениями в адрес групп особых интересов. В результате оказалось, что те участники эксперимента, которые читали вторую статью, чаще обвиняли других в своих проблемах. В целом ученые считают, что обвинения "создают атмосферу страха, и это приводит к целому ряду негативных последствий как для отдельных людей, так и для групп".

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