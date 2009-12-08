О проблемах организма расскажут мозоли

Существует множество методов самостоятельной диагностики состояния организма. Возможно, они не обеспечивают на 100% надежного результата, но заставляют обратить внимание на свое здоровье.

Специалисты рекомендуют желающим узнать, исправно ли функционируют все их органы и системы, обратить внимание на… мозоли на ступнях. Заметьте, речь идет не о тех мозолях, которые образовались из-за новой или неудобной обуви, а о так называемых "натоптышах", неистребимых или упорно возникающих вновь. Стопа, с точки зрения восточной медицины, служит некой проекцией всех органов. Становится понятно, что любые неблагоприятные процессы в организме должны отразиться на ногах. Не забывайте, что только идентичные на обеих ногах мозоли могут служить достоверным признаком существования болезни. Кроме одного исключения, о котором будет сказано ниже.

Начнем самодиагностику с больших пальцев. Осмотрите подушечки и боковую поверхность. Мозоли на этих местах предупреждают о возможном нарушении обмена веществ, проблемах желудочно-кишечного тракта. Теперь обратите внимание на мизинцы. Снаружи или сбоку "сухие" мозоли отмечаются при заболеваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Пятки могут отвердевать при ослаблении иммунной системы. Не обязательно сразу же начинать принимать лекарственные препараты, но обследоваться у специалиста стоит. Если у вас мозоли по периметру пятки, не обойдите вниманием суставы. Своевременная диагностика поможет избежать артроза или артрита. Наружные края стоп имеют уплотненные участки? Тогда вам не избежать встречи с врачом-ортопедом. Проблемы с позвоночником, даже незаметные сейчас, со временем могут стать куда более серьезными. Не ошибитесь в случае, когда мозоль распространяется не только на ободок пятки, но и на весь периметр стопы - это кишечник дает вам знать о своих проблемах. Далее осматриваем стопы по отдельности. Под мизинцем правой ноги омозоление кожи происходит при нарушении функций печени или желчного пузыря. Желательно, проверить состояние обоих органов. Сходная проблема на левой ноге говорит о болезни сердца. Обратитесь к кардиологу, он даст рекомендации по лечению или профилактике этого органа. О состоянии щитовидной железы расскажет наружный край большого пальца. Если он затвердел - обратитесь к эндокринологу.

Мозоли на косточках больших пальцев у женщин свидетельствуют о гинекологических болезнях, у мужчин - сигнализируют об угрозе простатита, ведь речь идет о нарушенях в работе придатков. Присмотритесь к своим ногам, они пытаются подсказать вам, где есть проблема.

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