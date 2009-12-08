ФРГ может передать Украине 2 млн доз вакцины от “свиного” гриппа

Германия готова предложить Украине более 2 миллионов доз вакцины от "калифорнийского” гриппа.

Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на госсекретаря Министерства здравоохранения Тюрингии Гартмута ШУБЕРТА.

Германия заказала, как оказалось, избыточное количество вакцины от гриппа А/H1N1. Ввиду того, что в настоящее время граждане ФРГ прививаются более пассивно, чем ожидалось, федеральные земли уже пытаются продать ненужные противогриппозные медикаменты за границу.

Как сообщил Т.ШУБЕРТ, Минздрав рассматривает вопрос о передаче 2 миллионов доз вакцины Украине, которая "проявила свой интерес к ее покупке". Вакцина может быть предоставлена украинцам и бесплатно, в пределах гуманитарной помощи. Однако, подчеркнул Т.ШУБЕРТ, расходы за неиспользованный объем профилактических средств должны понести не немецкие земли, а центральный бюджет.

Количество граждан в Германии, которые уже сделали прививку от пандемического гриппа А/H1N1, составляет 5%.

Вместе с тем в Украине ни одна из вакцин от пандемического гриппа до сих пор не прошла регистрацию в Минздраве. «В процессе регистрации находится несколько вакцин, медикаменты закупались», - сообщили «Немецкой волне» в пресс-службе Минздраве Украины.