Впервые информация о детях, которых хотят усыновить, будет доступна

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия» запускают первый национальный Интернет-портал по вопросам усыновления «Сиротству – нет!». Портал впервые в истории Украины откроет потенциальным родителям информацию о детях, подлежащих усыновлению в Украине.

Пресс-конференция, посвященная пуску Интернет-портала Sirotstvy.net состоится 9 декабря в 13-30 в помещении ИА «УНИАН» по адресу г. Киев, ул. Хрещатик 4.

На пресс-конференции будут присутствовать:

· Юрий Павленко, Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта

· Людмила Волынец, директор Государственного департамента по вопросам усыновления и защиты прав ребенка

· Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

· Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «развитие Украины»

· Евгения Ткаченко, президент ВОО «Магнолия»

Основные вопросы, которые будут затронуты спикерами:

· Проблема сиротства в Украине: ситуация и меры по ее улучшению

· Презентация первого национального Интернет-портала по вопросам усыновления

· Открытость информации как метод борьбы с коррупцией в сфере усыновления

Контактная информация:

Нонна Шмидик

Тел. 0 50 961 87 91, e-mail: nshmidik@fdu.org.ua

Татьяна Трегобчук

Тел. 0 50 474 34 42, e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua