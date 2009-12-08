Впервые информация о детях, которых хотят усыновить, будет доступна
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Госдепартаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и общественной организацией «Магнолия» запускают первый национальный Интернет-портал «Сиротству – нет!»...
Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия» запускают первый национальный Интернет-портал по вопросам усыновления «Сиротству – нет!». Портал впервые в истории Украины откроет потенциальным родителям информацию о детях, подлежащих усыновлению в Украине.
Пресс-конференция, посвященная пуску Интернет-портала Sirotstvy.net состоится 9 декабря в 13-30 в помещении ИА «УНИАН» по адресу г. Киев, ул. Хрещатик 4.
На пресс-конференции будут присутствовать:
· Юрий Павленко, Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта
· Людмила Волынец, директор Государственного департамента по вопросам усыновления и защиты прав ребенка
· Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»
· Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «развитие Украины»
· Евгения Ткаченко, президент ВОО «Магнолия»
Основные вопросы, которые будут затронуты спикерами:
· Проблема сиротства в Украине: ситуация и меры по ее улучшению
· Презентация первого национального Интернет-портала по вопросам усыновления
· Открытость информации как метод борьбы с коррупцией в сфере усыновления
Контактная информация:
Нонна Шмидик
Тел. 0 50 961 87 91, e-mail: nshmidik@fdu.org.ua
Татьяна Трегобчук
Тел. 0 50 474 34 42, e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua