Впервые информация о детях, которых хотят усыновить, будет доступна

09:27, 08 декабря 2009
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Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Госдепартаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и общественной организацией «Магнолия» запускают первый национальный Интернет-портал «Сиротству – нет!»...

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» совместно с Государственным департаментом по вопросам усыновления и защиты прав ребенка и Всеукраинской общественной организацией «Магнолия» запускают первый национальный Интернет-портал по вопросам усыновления «Сиротству – нет!». Портал впервые в истории Украины откроет потенциальным родителям информацию о детях, подлежащих усыновлению в Украине.

 Пресс-конференция, посвященная пуску Интернет-портала Sirotstvy.net состоится 9 декабря в 13-30 в помещении ИА «УНИАН» по адресу г. Киев, ул. Хрещатик 4.

 На пресс-конференции будут присутствовать:

 ·        Юрий Павленко, Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта

·        Людмила Волынец, директор Государственного департамента по вопросам усыновления и защиты прав ребенка

·        Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

·        Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «развитие Украины»

·        Евгения Ткаченко, президент ВОО «Магнолия»

Основные вопросы, которые будут затронуты спикерами:

 ·        Проблема сиротства в Украине: ситуация и меры по ее улучшению

·        Презентация первого национального Интернет-портала по вопросам усыновления

·        Открытость информации как метод борьбы с коррупцией в сфере усыновления

Контактная информация:

 Нонна Шмидик

Тел. 0 50 961 87 91, e-mail: nshmidik@fdu.org.ua

 Татьяна Трегобчук

Тел. 0 50 474 34 42, e-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua

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