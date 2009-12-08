В Тернополе отменены противоэпидемические мероприятия по гриппу

В Тернополе с сегодняшнего дня отменены ограничительные противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения гриппа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия в связи с нормализацией ситуации относительно заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тернополе.

По данным пресс-службы, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в городе спал до 45 случаев на 10 тыс. населения против 69,98 случаев за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, комиссия отменила действие своего решения от 20 октября, в частности, относительно ношения масок в сфере обслуживания и запрещения массовых мероприятий. Также руководителям организаций и частным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, руководителям организаций, которые лицензированы на право осуществления профилактической дезинфекции транспорта, разрешено отменить ежедневное проведение профилактической дезинфекции в салонах общественного транспорта, а осуществлять ее только раз в месяц при предварительном согласовании графиков с органами санэпидемслужбы.

Вместе с тем и в дальнейшем будет обеспечиваться выполнение пунктов решения относительно качественного утреннего приема детей всех групп дошкольных заведений, соблюдение требований санэпидрежима в заведениях образования, привлечения педагогического коллектива к активному выявлению больных ОРВИ, продолжение осуществления эпидемиологического и вирусологического мониторинга заболеваемости, проведение профилактических прививок против гриппа и т. п.