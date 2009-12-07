Эрозия уйдёт, если использовать мёд

Эффективный рецепт лечения эрозии шейки матки, по мнению многих читательниц. 1 чайную ложку натурального меда наложить на марлю или широкий бинт, сложенные в 3 слоя. Завязать длинной белой ниткой и на ночь тампон вставлять как можно глубже во влагалище. Утром, вытаскивая тампон за нитку, первое время можно увидеть кровь. Постепенно тампон станет светлее. А как только ранка затянется, он будет совсем чистым.

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