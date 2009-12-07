Мыши без "отцовских" генов живут дольше

Ученые поставили уникальные эксперименты, вырастив мышей без "отцовских" генов, и установили, что рожденные "от двух матерей" особи живут дольше. Об этом сообщила британская газета "Таймс". В результате появилась новая гипотеза о том, почему продолжительность жизни у представителей сильной половины человечества в среднем меньше, чем у женщин.

Это открытие позволило исследователям из Японии предположить, что передаваемые отцами гены могут влиять на срок жизни их потомства. В 2004 году, скрестив две яйцеклетки, они искусственно вывели первую мышь, не имевшую биологического "отца". Опыт оказался успешным несмотря на опасения, что эмбрион окажется нежизнеспособным. Дело в том, что унаследованный генетический материал активизируется в организме в зависимости, в частности, от того, родителем какого пола он привнесен. Мышонок Кагуя прожил 797 дней при том, что особи этого вида живут 600-700 дней.

Затем научная команда из Токийского сельскохозяйственного университета вывела аналогичным образом еще 13 мышей. Они пережили "обычных" сородичей при идентичных условиях содержания в среднем на 186 дней. Как отметили ученые в своей публикации в журнале "Хьюмэн репродакшн" /Human Reproduction/, все полученные самки мышей по сравнению с нормальными, обладавшими как "материнским", так и "отцовским" генным материалом, имели значительно меньшие размеры и вес. Предположительно, определенные мужские гены увеличивают потенциал роста организма отпрыска, сокращая при этом его жизнь.

ami-tass.ru