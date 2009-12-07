Почему после свадьбы женщины не следят за собой
Просто расслабились?
Каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы. Как пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Daily Mail, об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором приняли участие три тысячи замужних британок.
При этом 42% опрошенных признались, что просто расслабились, а 22% считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж. Не менее четверти женщин заявили, что начали переедать из-за огорчения от того, что день свадьбы уже позади.
Каждая третья женщина сказала, что в первый год семейной жизни им было сложно придерживаться принципов здорового питания. Многие отметили, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.
Каждая пятая британка заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Отмечается также, что у 21% женщин в первый же год после замужества возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов.
Между тем, исследования датских ученых свидетельствуют о том, что мужчины и женщины с окружностью бедер более 60 см меньше рискуют получить болезнь сердца или умереть преждевременной смертью. Как передает BBC, эта зависимость сохраняется даже с учетом объема жировых отложений, уровня холестерина в крови и вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.
Датские ученые утверждают, что у людей с худыми ляжками может быть недостаточно мышечной массы, чтобы правильно перерабатывать инсулин. Это повышает риск заболеть диабетом, что, в свою очередь, ведет к сердечным заболеваниям.