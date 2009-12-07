Чем полезны шампиньоны зимой?

Зимой всем без исключения нужно есть шампиньоны. Ученые считают, что они – идеальная замена солнцу, которого в холод и стужу так не хватает, пишет Myjane.ru.

Исследователи и прежде настаивали на том, что самый рациональный путь поиска витамина D в зимнее время – это получение его из пищи. Вот только какой? – стоял вопрос. Теперь на него нашелся ответ: идеальная замена солнцу – шампиньоны.

Грибы, кстати, содержат в своем составе еще много других витаминов, а помимо них белки, минеральные соли и фолиевую кислоту, которая есть далеко не во всех продуктах. Они богаты также селеном и пантотеновой кислотой, без которых наша красота быстро угасает. Поэтому – совет: если хотите сохранить здоровье и красоту в любое время года, то ешьте 300-500 г. шампиньонов в неделю.

Напомним, в осеннее-зимний период все люди испытывают дефицит витаминов и минералов. Это сказывается, в том числе, на способности человека противостоять инфекционным заболеваниям и стрессам. Даже тщательно подобранный рацион питания не может обеспечить наш организм всем необходимым. Обычно же недостаток необходимых компонентов, если не использовать специальные комплексы, может составлять 40-50%.

А учитывая, что потребность в витаминах у женщин в период беременности и лактации возрастает в 1,5 раза, то у них этот показатель еще выше, поэтому для них применение специальных комплексов, таких, например, как «Элевит Пронаталь», жизненно необходимо.

newsland.ru