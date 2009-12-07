Мобильники не влияют на развитие рака мозга
Датским ученым удалось доказать
Датским ученым удалось доказать, что использование мобильных телефонов не влияет на увеличение риска развития рака головного мозга, сообщает BBC News.
Ученые из датского онкологического общества (Danish Cancer Society) в Копенгагене проанализировали уровни заболевания раком мозга среди жителей Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции в возрасте от 20 до 79 лет. Они пришли к выводу, что уровни заболевания не изменились за период с середины 1990-х годов, когда популярность мобильных телефонов стала стремительно расти. В ходе исследования было проанализировано 59684 случая заболевания раком мозга с 1974 по 2003 годы.
Согласно другому исследованию, опубликованному в Journal of the National Cancer Institute, электромагнитные сигналы, которые исходят от мобильных, увеличивают риск развития опухоли мозга. Однако биологический механизм, который объясняет возможные эффекты такого воздействия, пока не установлен.
В феврале этого года шведские ученые пришли к выводу, что использование мобильных телефонов может стать причиной развития рака головного мозга у детей. Согласно результатам исследований, если ребенок начинает пользоваться сотовым телефоном в возрасте от 8 до 12 лет, к 21 году вероятность развития опухоли мозга возрастает в пять раз.