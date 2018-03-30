Нетрадиционные способы похудения

Все мы мечтаем о том, чтобы какой-нибудь добрый волшебник помог нам навсегда избавиться от лишних килограммов. Волшебник и вправду существует. Вот несколько нетрадиционных способов похудеть.

Способ 1. Срочно влюбитесь! Физиологи рассматривают любовь как сложный биохимический процесс, происходящий в организме. Это своего рода настоящий гормональный взрыв, который приводит к нехватке серотонина и избытку адреналина. Что же касается главного "виновника" страсти — допамина (гормона удовольствия), он гарантирует нам полную "зацикленность" на предмете обожания и желание любой ценой добиться поставленной цели. Такой гормональный взрыв и заставляет нас терять аппетит от любви. Гормоны также способствуют быстрому усваиванию и перевариванию пищи. В результате лишние килограммы будут таять у вас на глазах.

Способ 2. Смейтесь побольше! Оказывается, когда в рот попадает смешинка, мы от нее не полнеем, а худеем. Вы не поверите, но за 10 минут смеха тратится 50 ккал, что равноценно дольке шоколада. За год таких ежедневных "упражнений" можно дополнительно сбросить 2 кг! Смех можно сравнить с бегом трусцой — хохоча, мы тратим физические усилия. Во время смеха ритм сердечных сокращений удваивается, потребление кислорода увеличивается, мышцы живота и диафрагмы активно работают. Итого 10-минутная "порция" смеха равноценна 3 минутам умеренных физических упражнений.

Способ 3. Вдыхайте ароматы Покупайте аромалампу, зажигайте в ней свечу и капайте в чашечку несколько капель эфирного масла. Вдыхайте — и ждите чудес. Как правило, сбросить лишний вес помогают запахи черного перца и свежемолотого имбиря. Улучшают обмен веществ цитрусовые ароматы (лимона или апельсина). Грейпфрутовое масло прогоняет голод. Фиалка и ваниль снижают аппетит. Имбирь нормализует пищеварение. Масла мяты, мелиссы, валерианы, сандала расслабляют и избавляют от тревоги (что особенно нужно, если вы нервничаете, сидя на диете). Лаванда, бергамот, пихта, базилик помогают пережить депрессию. Ароматические масла можно использовать как духи или добавить в соль для ванны, пропитать им белье, букет из сухоцветов.

Способ 4. Покупайте обновки Причем, чем дороже, тем большего успеха вы добьетесь. Главное в сложной науке похудеть — мотивация. Это вам скажет любой психолог, который консультирует толстушек. Чем конкретнее женщина ставит перед собой задачу сбросить лишний вес, тем больше она к ней стремится, тем легче ей соблюдать низкокалорийную диету и тем скорее (и надежнее!) придет успех. Удержать мужа, получить новую престижную работу, кардинально поменять жизнь... Дорогие часы, эксклюзивные украшения — цель из того же ряда.

Способ 5. Пробуйте иголки! Способ этот очень популярен в России. Воздействуя на определенные точки в организме человека, иглотерапевты настраивают энергетическую систему человека, восстанавливают циркуляцию потоков "инь" и "ян", активизируют виновные в полноте органы, снижают аппетит, усиливают обмен веществ. И лишний вес уходит. Иголки вкалывают и в живот, и в ухо. А еще врачи делают аппликацию из семян лекарственных растений на точки, расположенные на точки, расположенные на ушных раковинах и отвечающие за аппетит, обмен веществ, пищеварение. Неделю—на одно ухо, неделю — на другое...

Способ 6. Скажите кефиру «ДА! Кефир — замечательный диетический продукт, полезный для здоровья. Вот несколько вариантов кефирной диеты. Первый — 1—1,5 литра в течение 3 дней. Второй — то же самое плюс до килограмма фруктов и (или) овощей в течение 5 дней. Третий — каждый день к кефиру добавлять либо курицу, либо яблоки, либо яйца, либо несколько картофелин в течение недели. Потеря веса неизбежна, а дисбактериоз — частый спутник тех, кто сидит на диете, — не проявится.

Способ 7. Поменяйте посуду. Купите тарелки и чашечки, как для дюймовочки. Хорошо бы и детские столовые приборы приобрести. Крошечными вилочками из маленькой посуды есть неудобно, и чувство насыщения скорее придет. Так вы незаметно станете малоежкой. Помните, что аппетит возбуждают абрикосовый, персиковый, коралловый цвета и особенно желтый. Потому, если хотите похудеть, избегайте этих оттенков на кухне во всем — в скатерти, салфетках, посуде. Даже стены и занавески на кухне и в столовой не должны быть солнечных тонов. Если вы не хотите набрать ненужных килограммов, выбирайте синие и голубые обои на кухне, такого же оттенка подбирайте и сервировку стола, и не ошибетесь. Повесьте перед обеденным столом большое зеркало. Ничто так не дисциплинирует желание съесть лишний кусочек, как отражение собственной фигуры, увы, далекой от совершенства.

Способ 8. «Остудите аппетит!» Прикрепите в кухне магнитиком табличку «Холодильник закрывается в 20.00». Всем известно: ничто так не добавляет лишних килограммов, как поздние ужины и перекусы. А можно украсить дверцу фотографией, все равно – прежней худой (была же когда-то я такой стройной!) или уже набравшей лишние килограммы (вот до чего доводит ночное обжорство!). Такие меры серьезно "остужают" аппетит. И еше — не покупайте продукты впрок. Холодильник должен быть наполовину пустым (или наполовину полным), как и ваш желудок.

Способ 9. Дышите правильно! Попробуйте цзяй-фен, это древнейший китайский способ похудеть. Даже несколько минут правильного дыхания, соединяющего в себе мужской и женский типы дыхания (брюшное плюс грудное), усиливают обменные процессы в организме, заставляют живот подтянуться и убирают жировые складки на бедрах. Схема китайского ноу-хау такова. Для глубокого вдоха сначала нужно выпятить живот, опуская диафрагму. Потом заполнить воздухом грудь, приподнимая плечи. Затем надо задержать дыхание на несколько секунд и приступить к выдоху. Начинать выдыхать надо "сверху" — опуская плечи, сжимать грудную клетку и только потом втягивать живот (подтягивая под ребра диафрагму). Правильное верхнее (грудное) дыхание насыщает кровь кислородом, значит, усиливает обменные процессы и сжигает жир. Нижнее (брюшное) дыхание заставляет пищу лучше усваиваться, устраняет запоры, повышает тонус мышц пресса.

Способ 10. Забудьте о соли! За неделю без соли можно потерять до 5 кг и избавиться от отеков — ведь лишнюю жидкость задерживает именно она. Вареные или жареные рыба, курица и говядина, а также сырые яйца, приличное количество капусты, моркови, кабачков... Главное — все без соли!

Способ 11. Ведите дневник Записывайте в него не только достижения, но и постыдные поступки, которые мешают вам добиться цели (например, съеденную лишнюю шоколадку, воскресное ничегонеделание вместо занятий на тренажерах). Дневник поможет держать ситуацию под контролем.

Способ 12. Спите больше! Нарушения сна, по данным авторитетного научного журнала Lancet, провоцируют ожирение, так как приводят к гормональному дисбалансу. Лептина — гормона, снижающего потребление пиши и стимулирующего физическую активность (название, кстати, происходит от греческого слова "худеть"), в организме становится меньше. Зато растет уровень его антипода — нейропептида Y, настоятельно требующего "Больше пиши!", в результате вы поправляетесь!

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