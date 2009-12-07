Список самых депрессивных профессий

Американские специалисты установили самые депрессивные профессии, а также взаимосвязь между ними и степенью риска возникновения данного заболевания.

Как передает портал MyJane, согласно исследованиям, в которых приняли участие более 60 тысяч работников в возрасте от 18 до 64 лет, наибольшее число людей, страдающих депрессией, трудятся в сфере по уходу за пожилыми и больными людьми. В данную категорию также попадают и няни, ухаживающие за маленькими детьми.Следом за ними идут работники общественного питания — официанты, повара и бармены. Примерно 10,3% из них бывают подвержены снижению настроения, которое сопровождается нарушением сна, потерей аппетита и ухудшением концентрации внимания .

На третьем месте — работники социальной сферы и здравоохранения. Около 9,6% из них страдает от депрессии.

Менее всего заболевание касается архитекторов, инженеров и ученых (таковых 4,3%). Более всего – женщин.

rosbalt.ru