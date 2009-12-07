Время приема пищи - ключевой фактор здоровья

Ученые утверждают, что то, когда человек ест, может быть не менее важным, чем то, что именно он ест. Медики из Института биологических исследований города Солк в Калифорнии уверены, что время потребления пищи является ключевым для здоровья фактором, сообщает CyberSecurity.

Ученые в серии лабораторных экспериментов установили, что суточные нормы производства гормонов, отвечающих за регуляцию многих обменных процессов, были напрямую связаны с регулярным потреблением пищи в утреннее, дневное и вечернее время. В том случае, если испытуемый пропускал один или несколько приемов пищи, то заданный набор гормонов либо не вырабатывался, либо производился в недостаточном объеме.

Таким образом, медики берутся утверждать, что прием пищи выступает в качестве своеобразного регулятора биологических часов человека. Исследователи замечают, что пища - это не единственный регулятор. Другие регуляторы, такие как общая физическая активность, показатели усталости и прочие факторы тоже регулируют выработку.

Однако ни один из этих процессов не связан с производством такого количества гормонов, как прием пищи. "Можно точно утверждать, что время вашего приема пищи является ключевым регулятором метаболических процессов", - говорят исследователи. "Прием пищи, точнее его время, - это главный регулятор циракадных циклов в организме. При помощи варьирования времени приема пищи, можно воздействовать на выработку многих гормонов", - говорят ученые.

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