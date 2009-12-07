Как избавиться от зимней хандры?

В Россию снова пришла зима. А вместе с ярким солнцем ушло и хорошее настроение у многих. Причем с каждым годом людей, страдающих сезонными эмоциональными расстройствами, становится все больше не только в нашей стране, но и во всем мире.

Ведущие психологи называют подобную хандру SAD (сезонное эмоциональное расстройство). Этому заболеванию, а ученые доказали, что это именно болезнь, подвержены примерно 6% американцев, 8% канадцев, 10% британцев и 20% жителей скандинавских стран. Такие расхождения в цифрах объясняются очень просто: хандра чаще всего проявляется у людей, живущих далеко от экватора.

Выявить это заболевание легко, оно характеризуется депрессией, вялостью, повышенной раздражительностью и желанием избегать общества. Кроме того, люди, страдающие SAD, часто ощущают потребность в еде, причем больше всего обычно хочется сладкого и мучного.

Специалисты связывают заболевание с уменьшением светового дня и предлагают семь несложных способов борьбы с ним. Самое главное, по словам психологов, восполнить недостаток света. Для этого можно всего лишь по 15-20 минут в день посидеть перед яркой лампой, причем, "жаворонкам" лучше всего лечиться светотерапией в 5:30 утра, а "совам" – около 8:00. Результат при этом не заставит себя долго ждать: первые положительные сдвиги будут заметны уже через три дня. Однако проводить такие процедуры нужно регулярно, так как эффект попадает так же быстро, как и появляется.

В наиболее запущенных случаях медики советуют принимать антидепрессанты, хотя, по мнению специалистов, свет помогает быстрее, да и вреда организму, в отличие от лекарственных препаратов, не наносит. Помимо перечисленного, эксперты советуют страдающим SAD изменить свое поведение. В частности, психологи предлагают не отменять из-за хандры встречи с друзьями и вечеринки, ведь веселье и общение в компании также оказывает терапевтический эффект.

Кроме того, специалисты советуют принимать витамин D. Он вырабатывается организмом во время воздействия на кожу солнечных лучей, а поэтому зимой его количество резко уменьшается. Его воздействие на организм подобно антидепрессантам. Однако он не имеет побочных эффектов. Загар в солярии, кстати, подобно солнцу, помогает организму самостоятельно вырабатывать витамин D, а также стимулирует выработку эндорфинов или гормонов счастья. Однако такой загар несет серьезные риски рака кожи, повреждения сетчатки глаз, а также способствует раннему старению, пишут "Ведомости".

Психологи особенно рекомендуют подверженным сезонной хандре проводить больше времени на свежем воздухе. Они советуют по возможности отказаться от транспорта и ходить на работу или за покупками пешком. И последним наставлением медиков стали специальная диета. По их мнению, продукты с большим содержанием углеводов, которых всегда не хватает во время депрессии, лучше заменить свежими овощами и фруктами. Отказ от вредной пищи поможет наладить выработку инсулина, что, в свою очередь, улучшит настроение.

dni.ru