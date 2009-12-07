Цвет кожи расскажет о здоровье

По цвету кожи можно определить, насколько здоров человек и даже как он питается, согласно исследованию Университета Бристоля и Университета Святого Андрея /Великобритания/. Большинство предыдущих научных работ было сосредоточено на форме лица и текстуре кожи, но специалисты решили на этот раз обратить внимание на цвет кожи в качестве главной переменной. Известно, что люди с хорошим кровообращением и получающие достаточно кислорода имеют более здоровый и свежий цвет лица. Исходя из этого, эксперты решили, что другие пигменты кожи тоже имеют большое значение для здорового вида кожи.

Используя специальную компьютерную программу, 54 участникам было предложено управлять цветом кожи /добавлять румянец, менять желтизну и яркость кожи/ на фотографиях мужчин и женщин, чтобы они выглядели здоровыми. Оказалось, что кожа с небольшими покраснениями от прилива крови и кислорода располагает к сильному сердцу и лёгким. Люди с диабетом, сердечными проблемами и курильщики имеют меньше кровеносных сосудов на коже, поэтому их кожа менее розоватая. Золотистый, слегка желтоватый тон показывает, что кожа обладает большим количеством каротиноидных пигментов и антиоксидантов, которые человек получает из фруктов и овощей, поэтому такой оттенок выглядит наиболее здоровым, говорят дерматологи. Смуглый, тёмный оттенок кожи наоборот говорит о том, что кожа вырабатывает много пигмента меланина от воздействия с солнечными лучами, поэтому загар не может говорить о внутреннем здоровье, утверждают медики.

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