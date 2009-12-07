Самая опасная - утренняя сигарета

Американские ученые утверждают, что самой опасной для курильщика является утренняя сигарета. Именно она повышает уровень никотина в крови много больше, нежели все остальные сигареты, выкуренные в течение дня, сообщает Русская служба ВВС.

Любители утреннего курения за день могут выкуривать меньше сигарет, чем, к примеру, «дневные» курильщики. Однако при этом уровень котинина (побочного продукта никотина) в крови первых будет выше. Стоит уточнить, что котинин приводит к заболеванию раком легких.

В эксперименте принимали участие около 250-ти курильщиков. Наибольшее содержание котинина в крови (в 75 раз выше, чем у других курильщиков) было у тех, кто выкуривал хотя бы одну сигарету в течение получаса после пробуждения. Как правило, столь сильная потребность в курении наблюдается у страдающих высоким уровнем никотиновой зависимости.

На вопрос о том, в чем скрыта губительная сила утреннего курения, исследователи пока не могут найти ответа. Более подробно об исследованиях можно почитать на страницах журнала «Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention».

ostrovok.biz