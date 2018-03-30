Молитва и позитивное мышление нейтрализуют вирус "свиного" гриппа

Вот уже несколько месяцев, как тема гриппа вызывает исключительный резонанс в СМИ. Засилье разносторонней, часто истерической информации приводит к тому, что хочется правдивого, простого объяснения ситуации и искреннего совета. Так что же на самом деле происходит сегодня в Украине?

Объективная реальность в действительности такова: грипп, конечно же, есть, но грипп этот – прежде всего политический. В период предвыборной гонки подобная ситуация политикам, естественно, на руку, как отличный способ публичной реализации. Думаю, если бы этого гриппа не было, то его следовало бы выдумать. Слава Богу, сегодня нет наводнения, и никого лично не нужно спасать, или, к примеру, пожара. Однако имеем сезонно-угрожающий грипп, и можно перед телекамерами собственноручно разгружать самолеты с медикаментами...

Оппозиция обвиняет тех, кто при власти, мол, давно было известно о наступлении “свиного гриппа”, однако ничего не сделано, чтобы предотвратить беду. Власть же демонстрирует противоположное, свидетельствуя о своей заботе, и представляясь электорату в выгодном свете.

Удобен сей грипп и чиновникам, и медицинскому бизнесу – фармацевтические кампании получают на этом немалые деньги. Следовательно, и им теперь живется неплохо.

С духовно-психологической точки зрения понятно, что ситуация в Украине уж слишком нагнетается, поэтому хорошо, что в последнее время истерия несколько стихает. Очевидно, что интерес к данному сюжету в обществе понемногу падает. Люди устали от этой темы, устали пугаться. И слава Богу! Только бы посеянная паника не дала своего плода, и власть предержащие повернули наконец штурвал в обратную сторону.

То же касается и коллег-журналистов (говорю “коллег”, ибо и сам являюсь членом Национального союза журналистов Украины). Идти на поводу у тех, кому выгодна паника в обществе, опасно. Я же имею опыт, когда будучи приглашенным на интервью относительно эпидемии в одну из газет, и предупредив, что информация будет носить более положительный характер, тут же ощутил как угасает журналистский энтузиазм собеседницы, и услышал в ответ: “Знаете, надо бы посоветоваться с главным редактором, пропустит ли он положительный материал... Чтобы напрасно не работать... Сегодня нам следует предостерегать, предупреждать людей...”

К сожалению не все знают, что именно нагнетание паники превращает эпидемию в пандемию. И очень досадно, что некоторые журналисты “кое-где еще у нас порой” грешат против совести, печатая заказные материалы. Впрочем, это отдельная и болезненная тема. Сегодня же о другом, а именно о результатах нагнетания переполоха. Мысль на самом деле материальна. Создание атмосферы паники и страха приводит к нервному стрессу, к гнетущему состоянию депрессии в массах людей. И как результат – тотальное снижение иммунитета, что лишь содействует развитию болезней.

Любой иммунолог вам скажет, что стресс, депрессивное состояние, приводит к вырабатыванию организмом человека кортизола и молочной кислоты. Таким образом, организм фактически включает механизм самоуничтожения. Кортизол медики называют “гормоном смерти”. Известно, что от сильного страха человека могут обсесть даже вши. В каждом из нас есть палочка Коха, раковые клетки, разные грибки, но не у всех развивается туберкулез, онкозаболевания, микозы и т.п. От страха иммунитет человека слабеет, и болезнь побеждает. Если человек находится в депрессии, вызванной предчувствием бедствия, угрозой большой беды, то прекращается даже рост клеток. Таким образом, депрессивное состояние является питательным грунтом для развития всяких вирусных инфекций, разумеется, и “свиного гриппа” также...

И наоборот, если человек находится в состоянии мира, радости, в состоянии духовного подъема (в особенности же любви!), то организм вырабатывает так называемые “гормоны счастья” – эндорфины: серотонин и прочие, имеющие силу остановить даже рост раковых клеток, не говоря уже о создании естественного барьера против любого вируса.

Приведу пример из истории. Когда в 1771 году в России свирепствовала моровая язва, сиречь чума, то главной причиной пандемии была именно паника среди народа. В Москве умирало до 900 человек в день. Власть оказалась несостоятельной руководить людьми. Трупы лежали просто на улицах, их уже даже не хоронили. В церквях не служилось. Когда местный епископ, выполняя распоряжение не допускать большого скопления народа, закрыл доступ к иконе Божьей Матери Иверской – толпа просто растерзала владыку. Имела место полная деморализация общества, фактически же – бунт.

Граф Григорий Орлов (фаворит Екатерины II) принял решение ехать в Москву, дабы укротить панику. Когда Екатерина попыталась удержать его, предостерегая: “Ты же заболеешь!” – он спокойно ответил “Нет!”, произнеся историческую фразу, которую следовало бы знать сегодня и украинцам: “Лучшее средство от страха есть вид человека бесстрашного...”

Целью Орлова, влюбленного в императрицу, было именно поднятие духа народного и прекращение паники. И это ему удалось. В Москве он продемонстрировал бесстрашие, уверенность, твердой рукой стал наводить порядок. Приказал восстановить службы Божьи, бить в колокола, организовал похоронные команды из осужденных на смерть, пообещав тем, кто выживет, прощение и свободу. Повысил жалованье и поднял моральный дух врачей и т.п. Жестко пресекал любые панические слухи и разговоры... Паника была побеждена, и через два месяца пандемия в Москве угасла. Граф Орлов возвратился в Санкт-Петербург победителем, в его честь была отчеканена медаль. Известна и еще одна историческая фраза того времени, теперь уже самой императрицы: “Таких героев рождает Русская земля!” Побольше бы и нам таких героев. Именно такое поведение сегодня следовало бы практиковать нашим государственным мужам...

Кстати, средства массовой информации сообщают, что в Польше и Болгарии пострадавших от гриппа не меньше, чем в Украине. Но паника среди населения ширится лишь у нас.

Как же людям защищаться ныне от болезни? Защита от гриппа должна осуществляться на трех уровнях: духовном, душевном и физическом.

На физическом уровне человек может защитить себя, ведя подвижный образ жизни, питаясь здоровой пищей, чаще общаясь с природой, закаляя свой организм холодной водой (советую принимать контрастный душ утром и мыть ноги холодной водой до колен на ночь) и тому подобное. Конечно же, пригодятся и народные методы лечения (тот же мед, чеснок и т.п.). Кстати, известно, что гормоны счастья мы можем получить также и употребляя шоколад.

На душевном уровне (разум, воля, эмоции) – это позитивное мышление, пребывание на высоких положительных эмоциональных тонах. Важно понять, что от нашего настроя на хорошее зависит и наше физическое состояние.

И на наивысшем уровне – духовном – это молитва сердца. Наукой подтверждено, что наибольший выброс эндорфинов в кровь происходит именно во время молитвы – когда человек раскрыт пред небом в самоотречении и любви, когда сердце согрелось, и тепло к Богу взывает. Слезы умиления в глазах, мир и радость в сердце – вот наилучшее лекарство от любых болезней.

Необходимо осознать, что с нами ничего не может произойти кроме того, что допустит нам Бог. Итак, отдадимся в руки Божьи, доверимся Ему полностью, и благодать Божья, вселенская энергия добра, жизни, любви сохранит нас от всякого зла.

Олег Ведмеденко,

священник, член НСЖУ, дипломант премии им. Ивана Франко в области информационной деятельности за 2009 год.