В Тернополе получили помощь к Международному дню инвалидов

В Тернополе 1105 инвалидов и одиноких нетрудоспособных получили материальную помощь по 100 грн. по случаю Международного дня инвалидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, на эти цели из городского бюджета было выделено 110,5 тыс. грн.

В целом в 2009 году для выплаты материальной помощи малообеспеченным и социально уязвимым категориям граждан из городского бюджета выделено 1,385 млн. грн. В частности, 83 многодетных семьи получили в целом 213,270 тыс. грн., 81 гражданину выплачена денежная помощь на сумму 296,5 тыс. грн.

До конца года мэрия планирует оказать материальную помощь тем семьям, которые находятся в сложных материальных условиях.