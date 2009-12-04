Киви - витаминная бомба

Киви в последние годы стал обычным гостем на наших прилавках. Свежие ягоды имеют зеленый цвет и много маленьких семян, которые расположены очень красиво. Врачи по праву считают киви настоящей витаминной бомбой, поскольку в нем содержится очень много полезных компонентов.

Как правильно выбирать фрукт?

Считается, что киви достаточно зрелый, а значит и вкусный, когда при легком нажатии он поддается (т.е. сам плод мягковатый). Если же на ощупь фрукт окажется слишком мягким, следовательно, можно сказать, что он переспел.

Незрелые киви (твердые на ощупь) лучше положить на стол (но, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи), можно также положить их в бумажный пакет вместе с яблоками, бананами либо грушами, так они быстрее созреют.

Срок хранения киви: зрелые плоды могут храниться в холодильнике от 1 до 2 недель.

Чем полезен данный фрукт?

Главная польза от этой заморской ягоды – это удовольствие. Удовольствие начинается с прикосновения. Вы берёте в руки киви и ощущаете нежную, пушистую, упругую и податливую одновременно плоть. Затем вы её чистите или просто нарезаете на кусочки и сглатываете слюнки. Потом погружаете зубки в мягкую и нежную мякоть и закатываете глазки. При всём этом у вас, безусловно, выделяется гормон удовольствия – эндорфин, который противостоит главному монстру сегодняшний дней − депрессии, вызывает ощущение счастья, да и в целом продлевает жизнь. Разве этого мало? Оказывается мало. В ней скрыто ещё масса других полезностей.

Во-первых, киви предупреждает преждевременное поседение волос, во-вторых, интенсивно сжигает жиры в нашем организме, а это залог хорошей фигуры. Не заменим он и для любителей вкусно, и много поесть. Одна ягода после сытного обеда прекрасно поможет убрать неприятные ощущения, как то: тяжесть в желудке, изжогу, отрыжку. Людей преклонного возраста может порадовать способность киви, благодаря содержащемуся в ягоде калию, понижать давление и выводить из организма холестерин. Кроме того киви делает прочнее стенки сосудов и мешает образованию тромбов. Поздней осенью и зимой, когда по планете «блуждает» грипп, а также весной, когда все силы организма брошены на борьбу с этим недугом, киви, с его огромными запасами живительного витамина С, просто незаменим в нашем рационе как залог сильного, способного противостоять любым напастям, иммунитета.

Кроме того, витамин С нейтрализует проникающие в наш организм с продуктами питания нитраты и нитриты, которые способны образовывать сильные ядовитые вещества, которые соответственно могут спровоцировать различные новообразования, в том числе и печально известный рак. Для спортсменов киви с успехом может заменить практически все известные допинги благодаря наличию большого количества полезных веществ, которые активно стимулируют и быстро "поднимают" организм. Ревматизм, образование камушков в почках, боль, обильные кровотечения, цинга, кариес и даже глисты – вот далеко не полный список больших и маленьких неприятностей, от которых нас избавляет киви.

Состав киви

В одном киви среднего размера содержится:

- 75 млг витамина С

- 0,3-0,4 гр. жира

- 11, гр углеводов

- 1 гр белка

- 2,6 гр клетчатки

- 4 млг натрия

Калорийность: 46 кКал. В киви полностью отсутствует холестерин.

С какими продуктами можно употреблять?

Киви можно употреблять с мясом, ветчиной, рыбой (в особенности с лососем, креветками), сыром. Он придает продуктам пикантный аромат и кислинку.

Обратите внимание!

Данный фрукт довольно часто вызывает аллергию, поэтому он не рекомендуется аллергикам. Также этим фруктом не стоит злоупотреблять детям и пожилым людям.

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