Ученые нашли участок мозга, отвечающий за борьбу с соблазнами

Швейцарские ученые с помощью сложного социального эксперимента обнаружили участок мозга, нарушения в работе которого мешают бороться с соблазнами, что негативно влияет на репутацию человека.

Статья исследователей, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Швейцарские исследователи из Института эмпирических исследований экономики в Цюрихе исходили из тех предпосылок, что в современном социальном устройстве общества работа над собственной репутацией требует от людей долговременных и упорных усилий, однако нервные основы этого социального механизма до сих пор изучены очень поверхностно.

Авторы статьи предположили, что важную роль в работе над репутацией играют боковые участки предлобной коры головного мозга, так как прежде уже было показано, что именно эти участки задействованы в подавлении самых основных откликов людей на внешние условия, а формирование репутации, по мнению ученых, невозможно без подавления в себе стремления к мгновенной выгоде.

Авторы работы под руководством Эрнста Фера сумели разработать сложный эксперимент с участием 87 добровольцев.

Ученые: Люди с нарушенной правой частью боковой предлобной коры не могут в дальнейшем противостоять соблазнам, даже понимая, что это приведет к ухудшению их репутации

Участники эксперимента сыграли в игру на доверие. Их разделили на три группы: ведущие, инвесторы и доверенные. Затем инвесторы через ведущего передавали доверенному определенное количество очков, эквивалентных деньгам. Ведущий увеличивал их количество в четыре раза, а доверенному предстояло принять решение, сколько очков вернуть инвестору. При этом инвестор в каждом следующем заходе знал историю решений доверенного, с которым предстояло играть.

Авторы эксперимента считали, что если участники эксперимента с самого его начала будут стремиться к максимальному обогащению, это отразится на отношении к ним со стороны инвесторов, которые в дальнейшем не будут доверять им крупные суммы.

В половине экспериментов ученые, перед их началом, воздействовали на боковые части предлобной коры головного мозга испытуемых с помощью низкочастотной повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции, временно и в небольшой степени нарушавшей ее работу.

В результате такого воздействия на правую часть боковой предлобной коры испытуемые, согласно наблюдениям ученых, теряли способность к наработке репутации от одного раунда игры к другому, хотя и сохраняли представления о принципах честной игры и были способны в целом вести себя альтруистически. Воздействие же на левую часть этой коры такого эффекта не имело.

"Таким образом, люди с нарушенной правой частью боковой предлобной коры не могут в дальнейшем противостоять соблазнам, даже понимая, что это приведет к ухудшению их репутации, что говорит о важном различии в понимании человеком принципов поведения и способности придерживаться их во время взаимодействия с другими людьми", - говорится в статье.

