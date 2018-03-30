Здоровье по зодиаку

Медицинская астрология очень практична. Известно, что каждый знак зодиака несет в себе информацию о возможном заболевании, которое является руководством к действию. Это вовсе не означает, что человеку определенного знака зодиака «на роду написано» пережить «соответствующее» заболевание. Есть только склонность. Но вот проявится заболевание или так и останется нереализованным, почти в 100 % зависит от человека. Самое обидное, что меры профилактики чрезвычайно просты. Органы или системы, которые находятся под угрозой «сбоя», нужно беречь чуть больше, чем остальные. Проще говоря, не нагружать «по полной».

Гиппократ сказал: «Врач, который не знает астрологии, не имеет права лечить».

Вряд ли сегодня кто-то будет проверять врача на предмет его информированности в астрологии. Но для себя приобрести хоть минимальные познания в медицинской астрологии просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы реже обращаться к врачам.

Астрология дает четкий список проблем, которые могут возникнуть у представителя того или иного знака зодиака. Если внимательно отнестись к предупреждениям звезд, отпадет надобность в поговорке: «Знал бы, где упаду – соломку бы постелил».

Овен

Частая проблема Овнов – иммунная и сердечно-сосудистая системы. Овны подвержены простудам, способны подхватить острое инфекционное заболевание, казалось бы, там, где его и нет, склонны к гипертонии. Как правило, имеют ослабленную нервную систему. Головная боль – чуть ли не «визитная медицинская карточка» Овна.

Программа-минимум для Овна

Правильно питаться. Беречь голову от простуды и травм. Не злоупотреблять алкоголем. Не перегреваться. Не переутомляться. 8 часов сна – минимум.

Телец Проблемы чаще всего сосредоточены в пищеварительной системе. У Тельцов слабое горло, затылок, шея, спина, позвоночник. Возможны астма, болезни горла.

Программа-минимум для Тельца

Вести подвижный образ жизни. Правильно питаться. Не переохлаждаться.

Близнецы Проблемы с пищеварительной и эндокринной системами. Слабые легкие, кишечник, нервная система. К тому же Близнецы часто страдают от артритов, ревматизма, головных болей.

Программа-минимум для Близнецов

Правильно питаться. Избегать переохлаждения. Чаще бывать на свежем воздухе. Полноценно отдыхать, чтобы избежать нервного перенапряжения.

Рак Чаще страдают пищеварительная, эндокринная и нервная системы. Возможны гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, водянка, склероз, диспепсия (расстройство пищеварения).

Программа-минимум для Рака

Правильно питаться. Не переедать. Контролировать потребление жидкости. Сохранять эмоциональное равновесие.

Лев Проблемы чаще всего возникают в системе кровообращения. Ослаблены сердце, спина, диафрагма, артерии. Возможны сердечные болезни, аневризма, стенокардия, болезни спины.

Программа-минимум для Льва

Сохранять эмоциональное равновесие. Избегать стрессов. Не переедать. Не злоупотреблять алкоголем.

Дева Проблемы с органами пищеварительной и нервной систем. Ослаблены кишечник, селезенка, поджелудочная железа. Возможны запоры, непроходимость кишечника, перитонит, полиартриты.

Программа-минимум для Девы

Правильно питаться. Избегать переохлаждения. Вести подвижный образ жизни. Избегать эмоционального перенапряжения.

Весы Проблемы часто возникают с кровеносной и эндокринной системами. Весы могут страдать заболеваниями бедер, мочевого пузыря, почек.

Программа-минимум для Весов

Не злоупотреблять алкоголем и табаком. Не переохлаждаться. Сохранять эмоциональное равновесие. Стремиться к полноценному отдыху.

Скорпион Проблемы Скорпиона – в половых органах, предстательной железе, мочевом пузыре, прямой кишке.Возможны болезни мочеполовых органов, геморрой, варикозное расширение вен, гепатит.

Программа-минимум для Скорпиона

Правильное питаться. Не злоупотреблять алкоголем. Избегать нервного перенапряжения. Избегать переохлаждения. Следует опасаться травм, особенно от пожаров и взрывов.

Стрелец Проблемы Стрельца – в печени, кишечнике, опорно-двигательном аппарате. Возможны атаксия (нарушение координации движений), ревматизм, заболевания бедер.

Программа-минимум для Стрельца

Правильно питаться. Не переедать. Отказаться от курения. Не перегружать суставы. Избегать переохлаждения.

Козерог Часто возникают проблемы в системах кровообращения и пищеварения. Возможны кожные заболевания инфекционного характера, аллергии, артрит, заболевания позвоночника, глухота, запоры, разрушение зубов. Могут проявляться сильные головные боли.

Программа-минимум для Козерога

Правильное питание. Подвижный образ жизни. Полноценный отдых. Избегать переохлаждения.

Водолей Проблемы Водолея – кровеносная и иммунная системы. Ослаблены лодыжки, запястья рук. Плохое кровообращение часто провоцирует боли в ногах, аритмию. Возможно варикозное расширение вен.

Программа-минимум для Водолея

Правильное питание. Полноценный отдых. Подвижный образ жизни. Желательно носить только качественную обувь.

Рыбы

Могут возникать проблемы с пищеварительной, дыхательной и лимфатической системами. Возможны нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, легких. Рыбы часто болеют бронхитами, воспалением легких. Могут страдать от артрита, подвержены грибковым заболеваниям.

Программа-минимум для Рыб

Правильно питаться. Не злоупотреблять алкоголем. Не переохлаждаться.

Знаки сопротивления Интересно, что знаки могут указать не только на возможные заболевания, но и на сопротивляемость организма.

Наиболее активно сопротивляются заболеванию Близнецы, Овны, Львы, Стрельцы.

Организм Близнецов в бой вступает очень быстро, но у Овна в этом плане более мощный напор. Лев в схватку вступает медленнее, зато не останавливается, пока не победит. Организм Стрельца то наступает на болезнь, то отступает.

Весы в этом плане подобны Льву, правда, слабее.

Водолей оказывает периодическое сопротивление, которое по силе то возрастает, то затихает до минимума.

Организмы Тельцов и Скорпионов сражаются за победу хоть не слишком активно, но постоянно.

Дева двигается к выздоровлению медленно, но не останавливаясь.

Сопротивление Рака подобно волне: активное противостояние сменяется пассивностью. Суть – в наращивании мощи, к которой прибегает Рак, чтобы нанести неприятелю завершающий удар.

Из всех знаков Козероги и Рыбы наиболее слабо сопротивляются заболеваниям. Сопротивление Козерога слабое, но постоянное. Что касается Рыб, то создается впечатление, что их организм вообще не сопротивляется, лишь иногда заметны слабые реакции.

Анатолий Буравин

l.ua