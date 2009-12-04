Какое вино самое полезное

Покупая вино, мы часто теряемся - какое взять? Белое или красное, сухое или десертное, грузинское или крымское? Оказывается, польза вина определяется не его происхождением, сроком выдержки, стоимостью и даже не цветом.

Самое полезное, утверждают эксперты, - сухое и полусухое вино. В них содержится наименьшее количество сахара и спирта, и сохраняются все полезные свойства, приписываемые напитку богов.

Как известно, сахар в чрезмерном количестве приводит к нарушению работы поджелудочной железы. Этиловый спирт при попадании в организм разрушает структуру клеток. Поэтому врачи и советуют не злоупотреблять ликерными и десертными винами (в которых довольно-таки много сахара и спирта), а отдавать предпочтение сухим или полусухим. Какого цвета будет это вино - выбирать вам.

Красное вино

Красное вино делают из красных сортов винограда. Оно имеет насыщенный аромат и вкус, так как в нем содержится много красящих веществ - антоцианов.

Красное вино принято считать наиболее полезным. Такую славу это вино сыскало себе благодаря содержанию большого количества антиоксидантов (их в красном вине больше, чем белом и розовом). Антиоксиданты - вещества, которые замедляют старение организма, снижают уровень холестерина, очищают сосуды, а также предупреждают болезни сердца и раковые заболевания.

Благодаря антиоксидантам красное вино повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает бактерицидным и антиаллергическим действием.

Ученые также выяснили, что красное вино значительно снижает выработку в организме белка эндофелин-1 - его избыток приводит к атеросклерозу и другим сосудистым заболеваниям.

Наибольшее количество антиоксидантов содержат сорта винограда каберне и совиньон. Вино, изготовленное из этих сортов, соответственно, тоже.

Белое вино

Белое вино изготавливают не только из белого, но и из красного и розового винограда. При изготовлении кожицу винограда (в которой содержатся уже известные антоцианы) отделяют от мякоти, поэтому напиток и получается светлого цвета.

У белого вина не так ярко выражены вкус и аромат, как у красного - белое более уточненное.

Долгое время считалось, что белое вино неполезное. Однако американские ученые доказали, что оно, как и красное, защищает сердце и кровеносные сосуды.

Согласно "Кодексу энотерапии" французского доктора Эйло, употребление легких белых вин полезно для работы сердечной мышцы, а сухие белые вина, разбавленные минеральной водой, помогают при атеросклерозе.

Кроме этого, сухие белые вина крепостью менее 12% рекомендуют употреблять при нарушениях обмена веществ, болезнях желудка и анемии.

Розовое вино

Розовое вино - своего рода компромисс между красным и белым. Розовое сочетает в себе легкость вкуса и аромата белого вина и пользу красного.

Розовое вино полезно при проблемах с желудком, колитах, болезнях печени, гипертонии, слабой сердечной деятельности.

Также розовое вино помогает при неврозах благодаря содержанию 24 микроэлементов. Больше всего в напитке калия и фосфора, которые регулируют нервные процессы в организме.

Светлана Фус, врач-диетолог:

"Польза вина - независимо от того, белое оно, красное или розовое - в его натуральности. Наиболее полезное для организма вино без консервантов, полученное в результате естественного брожения, без добавления сахара и спирта.

Срок выдержки вина на его пользу тоже никоим образом не влияет: с годами растет только цена напитка, а не количество витаминов или флавоноидов в нем.

И, конечно же, полезно вино только при его умеренном употреблении. Для мужчин нетоксичная доза вина - это 200 мл в день, для женщин - 150 мл".

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