На Львовщине создадут центр для оздоровления инвалидов

Кабинет министров Украины выделил Национальному комитету спорта инвалидов Украины 92 га земли в Турковском районе Львовской области для создания "Западного реабилитационно-оздоровительного центра".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, соответствующее решение принято правительством на заседании 3 декабря.

Как запланировано, в центре будет проходить целостный тренировочный цикл физкультурно-спортивной подготовки спортсменов-инвалидов и оздоровительной реабилитации после тренировок и соревнований, оздоровительной реабилитации инвалидов всех нозологий с использованием минеральных вод и аэротерапии.

Кроме того, материально-техническая база позволит предоставлять санаторно-курортные услуги при лечении взрослых, родителей с детьми, и детей-инвалидов.

Одной из задач центра станет подготовка спортсменов для национальных паралимпийских и дефлимпийских сборных команд Украины.