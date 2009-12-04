Чем опасно салями

Мужчины едят обработанное мясо вдвое чаще, чем женщины, при этом даже не подозревая, что такое мясо вызывает рак. Такие продукты, как бекон, ветчина, салями и некоторые другие колбасы, могут повысить риск рака кишечника.

Например, потребляемые ежедневно на протяжении всей жизни два ломтика бекона связаны с 20%-м повышением риска развития рака. О продуктах, повышающих риск развития рака, мужчины осведомлены, как правило, лишь в 36% случаев, в то время как осведомленность среди женщин составляет 41%. В опросе по поводу пищевых предпочтений принимали участие более 2000 взрослых.

Ученые призывают отказаться от потребления переработанного мяса хотя бы частично, тем самым сократив риск развития рака.

Как сообщалось ранее, группа ученых из университета Эйндховена, Нидерланды, впервые смогли вырастить мясо в лаборатории. По описанию исследователей, оно похоже на сырую свинину.

Теперь ученые ищут способ улучшить мускульную ткань в надежде, что однажды люди захотят есть такое мясо. Пока его никто не пробовал, однако, возможно, уже в течение пяти лет оно может поступить в продажу. Вегетарианцы одобрительно отнеслись к изобретению, сообщая, что у них "нет этических возражений", если мясо не является частью мертвого животного.

Rosbalt.ru