Хирурги смогут лечить психические расстройства

Американские нейрохирурги пришли к выводу, что хирургическое прерывание связей между отделами мозга эффективно при некоторых психиатрических заболеваниях, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР, синдром навязчивых состояний), пишет The New York Times.

Однако ученые подчеркивают, что методика пока остается сугубо экспериментальной, поскольку необходимо с осторожностью собрать данные, чтобы потенциальный риск методики не превысил ее пользу.

Так в свое время произошло с лоботомией – хирургическим пересечением связи лобных долей с другими отделами мозга, которое поначалу считалось эффективным устранением симптомов умственных расстройств, а оказалось необратимым инвалидизирующим повреждением мозга.

В настоящее время эксперименты по хирургическому лечению психиатрических заболеваний проводятся в нескольких клиниках мира, в том числе в Гарвардском университете, Кливлендской клинике и Университете Торонто.

Современные операции для лечения ОКР включают цингулотомию и капсулотомию – пересечение мозговых структур, повышенная активность которых вызывает заболевание.

При цингулотомии с помощью электрода, введенного в мозг, под контролем томографии разрушается участок передней поясной извилины, чтобы разорвать связь между центрами эмоционального и сознательного планирования. При капсулотомии тем же способом разрушают белое вещество передней части внутренней капсулы, по которому идет усиленная импульсация при ОКР.

С помощью этих методик за последнее десятилетие ученым удалось добиться значительного улучшения у сотен пациентов, которым не помогало традиционное лечение – от 5 до 15 процентов случаев ОКР изначально устойчивы к терапии.

Несмотря на успех и большое число запросов на операцию, специалисты не спешат выводить психохирургию за рамки эксперимента, поскольку в этой методике пока много неясных моментов. "Если что-то пойдет не так, работы в этом направлении будут прекращены еще на 100 лет", - пояснил доцент кафедры психиатрии Гарвардского университета Дэйрин Доуэрти (Darin Dougherty).

В феврале 2009 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к применению метод лечения обсессивно-компульсивного расстройства с помощью глубокой электростимуляции мозга.

medportal.ru