Автономный округ РФ направит в Украину лекарства от гриппа

Ханты-Мансийский автономный округ России направляет в Украину лекарства для борьбы с эпидемией гриппа на сумму свыше 30 тыс. долларов.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Украина продолжает получать от России помощь для борьбы с эпидемией гриппа. Сегодня самолетом из Сургута было доставлено в Москву 327 кг медикаментов, собранных по поручению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александра ФИЛИПЕНКО, на общую сумму 900 тыс. руб. (около 32 тыс. дол.) Это четыре тысячи доз эффективных вакцин «Грипол Плюс» и «Инфлювак», - сообщил О.ВОЛОШИН.

По его словам, уже завтра вакцины будут доставлены в Киев транспортом Посольства Украины в Российской Федерации.

О.ВОЛОШИН сообщил, что по просьбе руководства ХМАО, которое поддерживает партнерские отношения с Макаровским районом Киевской области, часть предоставленных лекарств будет доставлена в медицинские заведения района.

«Получить помощь удалось благодаря серии переговоров, проведенных на уровне министров иностранных дел Украины и России, посла Украины в Москве Константина ГРИЩЕНКО и украинского генерального консула в Тюмени Михаил КОЛЯДИНА», - сообщил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября пресс-служба правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сообщила, что Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцины против гриппа A/H1N1.

В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО договорились о проведении российскими и украинскими специалистами совместной работы по исследованию штамма вируса гриппа, выявленного в Украине. В.ПУТИН отметил, что российская сторона будет готова поставить для этого необходимое оборудование или, в случае необходимости, провести соответствующие исследования на своей территории.

Также премьер РФ сообщил, что готов направить в Украину 200 тыс. упаковок противовирусного лекарственного средства „Арбидол”.

17 ноября самолет МЧС России доставил в Киев медикаменты для лечения гриппа.