Ученые: 80 % презервативов заразны

Использование презервативов может представлять серьезную угрозу здоровью. К такому выводу пришли специалисты израильской клиники, исследовавшие причины возникновения бактериального сепсиса у пациентов, проходивших трансректальную биопсию предстательной железы.

В связи с высоким процентом случаев занесения инфекции во время проведения процедуры, урологи решили в лабораторных условиях выяснить, что может являться источником заразы, поражающей мочеполовые пути и сердечно-сосудистую систему.

В ходе проверки подтвердилась стерильность инструментов, используемых клиникой при проведении анализа, а также игл и смазки.

А вот на поверхности 86 из 106 вскрытых в условиях абсолютной стерильности презервативов, применяемых для изоляции ультразвукового датчика для ректальных проверок, были обнаружены микробы.

Это означает, что порядка 80% кондомов, изначально предназначенных для защиты от передачи инфекций половым путем, представляют угрозу здоровью человека. При этом, по мнению ученых, попадание микроорганизмов на поверхность "резиновых изделий №2" происходит еще на этапе производства, что не дает возможности выявить опасный товар до попадания в продажу.

Newsland.ru